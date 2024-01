Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist a ramas fara pistol, spray lacrimogen și baston telescopic in timpul unei altercații in Hunedoara. Oamenii legii incatușau mai mulți indivizi cand unuia i-a cazut „centura tactica”, iar un barbat a furat-o și a fugit. Scandalul a avut loc duminica seara intr-un local din comuna Crișcior,…

- Inca de duminica seara polițiștii hunedoreni sunt in alerta, dupa ce, inițial, un agent de poliție a ramas fara centura tactica, dotata cu un pistol, muniție, un baston și un spray lacrimogen. Aceasta s-a desprins de la braul agentului, in urma unei altercații ce a avut loc la un local din localitatea…

- Un agent de poliție a ramas fara pistol, spray lacrimogen și baston telescopic in timpul unei altercații in Hunedoara, relateaza Mediafax.Un scandal a avut loc duminica seara intr-un local din comuna Crișcior. Pentru ca erau implicate mai multe persoane recalcitrante, polițiștii au cerut ajutorul…

- Un polițist a ramas fara pistol, spray lacrimogen și baston telescopic in timpul unei altercații in Hunedoara. Oamenii legii incatușau mai mulți indivizi cand unuia i-a cazut „centura tactica”, iar un barbat a furat-o și a fugit. Scandalul a avut loc duminica seara intr-un local din comuna Crișcior,…

- Biroul de presa al IPJ Vrancea: „In cursul nopții trecute, ora 21.50 , polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca un barbat și-ar fi lovit concubina, iar aceasta este inconștienta. La fața locului s-a deplasat un echipaj SAJ care a constatat decesul victimei. In urma primelor…

- Incidentul a fost raportat marți, 2 ianuarie, cu puțin timp inainte de ora locala 6 dimineața, pe 580 Main Street, la sud de Roosevelt Island Bridge & Tram, iar pompierii din New York au venit sa verifice o posibila explozie pe insula Roosevelt, noteaza televiziunea americana CBS.Pompierii spun ca cei…

- Un incendiu a izbucnit la podul unei brutarii din orasul Brad, judetul Hunedoara. Interventia pompierilor este in desfasurare. Echipajele de salvatori de la Sectia Brad, formate din 13 cadre militare, intervin cu doua autospeciale de stingere și cu o ambulanța SMURD. „Din fericire nu au fost persoane…

- Un barbat a reclamat la Politia Ilfov, marti seara, ca a fost jefuit, sub amenintarea unui pistol, de catre doua persoane pe care le transportase in autoturism. Acestea i-au luat barbatului bani, acte si masina si l-au lovit. Autovehiculul a fost gasit abandonat, cu urme de incendiere in interior, pe…