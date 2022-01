Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Alexandria, care este și diaconul unei manastiri, a fost prins dupa ce a furat, beat și drogat cu heroina, mașina unui curier de mancare. Colegii de la IPJ Teleorman i-au intocmit dosar penal. Caz incredibil in Teleorman, unde un polițist de 27 de ani din Alexandria, beat și drogat,…

- Un polițist in varsta de 27 de ani, din Alexandria, a fost prins beat și drogat la volanul unei mașini pe care a furat-o chiar inainte de a fi prins de oamenii legii. De asemenea, nu doar ca era agent de Poliție, ci, in timpul liber era și diacon la o biserica din județ.

- Un agent de poliție, care este și diacon in timpul liber, a fost prins baut si drogat la volan, dupa ce a furat o masina, din Alexandria.Politistul diacon a mers in vizita la un prieten cu care a baut toata noaptea. Cand a plecat acasa, in fata unui bar din Alexandria a gasit o masina pornita și…

- Un politist din Alexandria, diacon in timpul liber, este cercetat penal dupa ce a furat masina unei societati comerciale, autoturismul dar disparut de firma fiind gasit in localitatea Nanov. Cand l-au gasit, politistii au constatat ca barbatul consumase alcool si substante psihoactive. SURSA FOTO: observatornews.ro…

- Un tanar de 23 de ani din municipiul Bistrita a fost prins miercuri, in jurul orei 2,30, conducand fara permis si sub influenta drogurilor si a alcoolului un autoturism pe care in furase, potrivit buletinului de presa remis de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres.…

- Acesta a fost condus la sediul poliției The post Un barbat din Mures care a talharit doua batrane a fost prins de un politist aflat in timpul liber appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Un barbat din Mures care a talharit doua batrane a fost prins de un politist aflat in timpul liber…

- Un șef din Poliția Romana care a fost prins, ieri, drogat la carma instituției, este cunoscut drept un influent om de afaceri, deși in declarațiile de avere și de interese nu aparea nicio firma.

- Un politist in varsta de 43 de ani, din Gorj, a fost depistat la volanul unei masini, sub influenta drogurilor. El a fost depistat la volanul unei masini, in urma unei razii organizate pe raza orasului Rovinari, din Gorj.