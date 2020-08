Polițist lovit de un șofer nervos, prins fără centură și trusă de siguranță Un barbat de 31 de ani a fost incatușat dupa ce, nervos ca a fost prins la volan fara a purta centura și trusa de siguranța, a lovit, intenționat, un polițist, in tibie. Polițiștii Biroului Rutier Petroșani au oprit, luni, in trafic un barbat in varsta de 31 ani, din oraș, care conducea mașina […] Articolul Polițist lovit de un șofer nervos, prins fara centura și trusa de siguranța a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

