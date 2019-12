Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta continua in dosarul DIICOT in care Lucian Boncu și alți membri ai gruparii sale au fost arestați preventiv pentru ca au sechestrat și batut un barbat acuzat ca ”a facut șmen” la aparatele din casino-ul Champions de pe strada Gheorghe Lazar din Timișoara și a caștigat 80.000 lei. Conform probelor,…

- Curtea de Apel Timișoara a judecat astazi constestațiile la deciziile de arestare preventiva a membrilor gruparii infracționale conduse de Lucian Boncu. Daca ieri magistrații au decis ca cei implicați in dosarul de violențe vor ramane dupa gratii pentru 30 de zile, astazi a venit randul celor cercetați…

- Ancheta DIICOT in dosarul interlopului Lucian Boncu, arestat preventiv pentru constituirea unui grup infractional organizat si trafic de cocaina, scoate la iveala detalii socante despre modul in care actionau persoanele din ancheta. DIICOT a monitorizat atent activitatea gruparii lui Boncu, care avea…

- DIICOT Timișoara a dat, astazi, o noua lovitura devastatoare gruparii interlope condusa de Lucian Boncu. In timp ce la Tribunalul Timiș a inceput judecarea solicitarii de arestare a celor noua membrii ai gruparii pentru trafic de cocaina, procurorii anti-mafia au declanșat o noua acțiune de proporții.…

- Operațiune de proporții a DIICOT Timișoara și a ofițerilor Antidrog din cadrul BCCO Timișoara, in aceasta dimineața – anchetatorii au descins la aproape 30 de locații din Timiș și Bihor pentru a destructura una dintre cele mai puternice rețele de trafic de cocaina. Printre cei vizați sunt celebrul infractor…

- Jurnalistul Ovidiu Zara a declarat in direct la Romania TV ca a fost chemat la audieri in calitate de martor intr-un dosar de trafic de minori, infracțiune de omor calificat și viol. ”Sunt singurul jurnalist din 1990 care face publice niște piste pentru o ancheta și care este chemat in calitate…