Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 februarie a.c., in jurul orei 03.00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 2 Politie au identificat un barbat, de 23 de ani, care ar fi condus un autoturism, pe Bulevardul Alexandru Lapusneanu, avand suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Potrivit…

- La data de 13 februarie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Bacau, impreuna cu cei de la ordine publica au desfașurat o acțiune in județ, pentru combaterea abaterilor savarșite de pietoni. In cadrul activitaților au fost legitimate peste 100 de persoane și au fost verificate 50 de autovehicule. Polițiștii…

- La data de 09 februarie a.c., polițiștii Serviciului Rutier au depistat in flagrant delict, un barbat de 43 de ani, in timp ce conducea un autoturism in comuna Agaș, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultand o concentrație…

- La data de 07 februarie a.c, polițiștii din Onesti au actionat in intervalul orar 09:00 – 12:00 pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Astfel, pentru abaterile constatate, polițiștii rutieri și de ordine publica au aplicat 66 de sancțiuni contravenționale.…

- La data de 26 ianuarie a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Racaciuni au depistat pe DN2 – E85, in localitate, un autoturism și au efectuat semnale regulamentare de oprire, dar acesta a ocolit autospeciala de poliție continuandu-și deplasarea. Polițiștii au procedat la urmarirea autoturismului…

- Control cu probleme pentru un șofer in varsta de 42 de ani. La data de 28 ianuarie 2024, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 7 Darabani au oprit pentru control, pe drumul public din comuna Cristinești, un autoturism condus de un barbat, de 42 de ani, din aceeași localitate. In urma verificarilor…

- Astazi, 23 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Rutier Bacau, impreuna cu cei de ordine publica au desfașurat o acțiune in zona de competența, pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, indeosebi disciplinarea conducatorilor auto cu privire la oprirea, staționarea și parcarea vehiculelor pe drumurile…

- De la 1 ianuarie a crescut punctul de amenda la 165 de lei fața de 145 de lei cat a fost pana acum. Și modul de calcul s-a schimbat. La data de 15.12.2023, a fost publicata in Monitorul oficial nr 1139, partea I, Ordonanța de Urgența nr 115 din 14 decembrie 2023. Un punct amenda […] Articolul A crescut…