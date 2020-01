Un polițist din Caraș-Severin, a fost felicitat pentru faptul ca a reușit sa prinda un hoț la scurt timp dupa comiterea fapte deși nu purta uniforma ci se afla in timpul sau liber. Mesajul a aparut pe contul oficial al Ministerului Afacerilor Interne, Romania. „ In dupa amiaza zilei de astazi, Madalin, polițist in Caraș-Severin, se intorcea din oraș cu prietena lui. In timp ce parca autoturismul in fața blocului, a observat un individ alergand, iar in spatele lui o femeie gesticula, incercand sa-l ajunga pe acesta din urma.

– Ala sigur e un hoț, i-a spus Madalin prietenei sale și, imediat,…