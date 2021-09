Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din cadrul IPJ Vaslui, Nicu Mocanu, a fost condamnat pe 10 septembrie de Tribunalul Vaslui la cinci ani de inchisoare, pentru savarșirea mai multor infracțiuni informatice, șantaj și luare de mita. Agentul a fost pus sub acuzare dupa ce a incercat sa se razbune pe fosta soție, cu care inca…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuești, la 11 ani și 9 luni de inchisoare in dosarul autostrazii Nadlac- Arad. Decizia este definitiva. In prima instanța, Tribunalul București l-a condamnat la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare pentru mai multe infracțiuni,…

- Tribunalul Vaslui l-a condamnat, pe 18 august, pe colonelul Valerica Gurita, adjunctul Jandarmeriei Vaslui, la opt luni de inchisoare pentru fals intelectual si sase luni de inchisoare pentru omisiunea sesizarii. Pedeapsa rezultata a fost de zece luni inchisoare, cu amanarea aplicarii pedepsei pe un…

- Un britanic a fost condamnat la șase saptamani de inchisoare in Singapore pentru ca a refuzat de mai multe ori sa respecte regulile impuse odata cu izbucnirea pandemiei, nepurtand masca de protecție in spațiile publice. Benjamin Glynn, in varsta de 40 de ani, a fost condamnat miercuri de o curte de…

- Arantxa Sanchez Vicario, fosta lidera WTA in anii ’90, și Josep Santacana, fostul ei soț, risca patru ani de inchisoare. Aceștia ar fi incercat sa-și ascunda mai multe bunuri pentru a evita o datorie catre o banca din Luxemburg, potrivit presei spaniole. In rechizitoriu, Ministerul Public spaniol ii…

- Fostul polițist Derek Chauvin s-a aflat in inchisoare in izolare de la momentul in care a fost gasit vinovat de crima, pentru uciderea lui George Floyd. Chauvin este inchis intr-o inchisoare de maxima siguranța la Oak Heights, in apropiere de Minneapolis. In aceasta inchisoare sunt unii dintre cei mai…