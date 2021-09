Politico: Jocuri de putere la Parlamentul European

Stiri pe aceeasi tema

- Publicatia online independenta cu sediul la Berlin, Bne Intellinews , a publicat astazi, 6 septembrie, o scurta analiza a evenimentelor recente de pe scena politica din țara noastra. „In doar cateva zile, Romania a trecut de la o coaliție de guvernare de centru-dreapta relativ stabila și funcționala…

- Uniunea Europeana trebuie sa-i primeasca pe afganii care fac obiectul unei amenintari imediate odata cu venirea la putere a talibanilor, a declarat miercuri comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson. Ea a adresat un apel statelor membre sa-si “accelereze” operatiunile de preluare de…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat, ca Afganistanul nu trebuie sa redevina "sanctuarul terorismului asa cum a fost", iar venirea la putere a talibanilor dupa retragerea americanilor nu trebuie sa duca la un val de migrație ilegal, relateaza AFP.”Afganistanul nu trebuie…

- Italia și acum Irlanda se alatura Franței și impun un certificat de vaccinare persoanelor care vor sa intre in restaurante, baruri sau cinematografe. Dezbaterea pe aceasta tema este in toi și in Germania, iar premierul britanic vrea și el sa ii lase pe nevaccinați in afara cluburilor de noapte, scrie…

- Un calugar a folosit un clopot medieval pentru a avertiza locuitorii dintr-o localitate germana asupra inundațiilor iminente dupa ce sistemele moderne de alertare au eșuat, relateaza Insider.Mai multe ziare locale germane au scris ca sistemul de alertare a locuitorilor a eșuat pe 14 iulie în…

- Intr-un moment in care Europa și SUA incearca sa gaseasca un echilibru intre masurile pentru stoparea variantei Delta a virusului și respectarea libertaților oamenilor, președintele francez Emmanuel Macron a facut un pas major pentru grabirea campaniei de vaccinare, agitand spectrul restricțiilor, scrie…

- Fostul presedinte al Consiliului European Donald Tusk a anuntat duminica, la Varsovia, ca va renunta la postul de presedinte al Partidului Popular European, dupa ce sambata el a preluat conducerea partidului polonez Platforma Civica (PO), marcand astfel revenirea sa pe scena politica din Polonia, transmite…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, cunoscut pentru simpatiile sale proruse, si-a exprimat marti sprijinul pentru opozitia belarusa in lupta acesteia impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, in opinia sa "ultimul dictator din Europa", in cadrul unei intalniri cu sefa opozitiei, Svetlana Tihanovskaia,…