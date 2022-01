Politico: Gambitul lui Putin din Kazahstan îi consolidează controlul asupra spațiului post-sovietic Analiza Politico , semnata de Oksana Antonenko (directoare in cadrul firmei Control Risks și cercetatoare la Kennan Institute), preluata de Rador Perioada sarbatorilor de iarna e bantuita adesea de crize neașteptate, iar 2022 n-a facut excepție. Kazahstan – țara bogata in energie aflata chiar in centrul Eurasiei – a fost aruncat intr-o grava criza politica, astfel incat președintele Kasim-Jomart Tokaev a apelat la Rusia pentru a-l ajuta sa inabușe protestele populare, sa restabileasca ordinea și sa-și consolideze puterea. Organizația Tratatului de Securitate Colectiva (CSTO), o alianța de securitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

