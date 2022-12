Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii din coalitia aflata la guvernare in Germania, formata din Partidul Social Democrat (SPD), Verzii si Partidul Liberal Democrat (FDP) au respins duminica afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron cu privire la o posibila viitoare arhitectura de securitate in Europa, informeaza dpa.

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a avertizat, joi seara, cu ocazia summitului Consiliului European, ca nu ar fi bine ca Germania sa se "autoizoleze" in cadrul Uniunii Europene, in contextul disputelor in materie de energie si aparare.

Emmanuel Macron, a indemnat duminica Germania la "solidaritate" europeana in fata cresterii preturilor la energie, avertizand asupra "distorsiunilor" concurentei la care ar putea conduce planul masiv al Germaniei de ajutor pentru gospodarii si companii, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Presedintele francez Emmanuel Macron s-a angajat joi sa convinga statele europene, si prin urmare sa surmonteze in special unele reticente ale Germaniei, in legatura cu un mecanism comun de plafonare a pretului la gazul folosit pentru producerea de electricitate, relateaza AFP.

- O sectiune autentica din Zidul Berlinului, simbol al opresiunii comuniste in Europa, va fi donata, in cadrul evenimentului "Germania si Noua Ordine Europeana" din 4 octombrie, in curtea Academiei Romane, de catre ISPRI si LARICS Primariei Municipiului Bucuresti, in scopul comemorarii acestei importante…

- Grupul auto german Volkswagen ar putea transfera activitatile de productie din Germania si Europa de Est daca problemele in aprovizionarea cu gaze naturale vor continua, ultimul semn potrivit caruia criza energetica declansata de invadarea Ucrainei de catre Rusia risca sa modifice peisajul industrial…

Partidul Liberal Democrat (LDP), aflat la guvernare in Japonia, va publica o lista actualizata a membrilor care au avut legaturi cu controversata Biserica a Unificarii, a anuntat secretarul general al formatiunii, citat de agentia de presa Kyodo, preluata de Reuters, scrie AGERPRES.

O inchidere a fabricii BASF din Germania ar avea un impact de mare amploare asupra tuturor sectoarelor, de la scutece la medicamente, scrie The Guardian.