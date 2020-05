Politicieni germani spun că protestele împotriva restricţiilor legate de coronavirus ar putea destabiliza democraţia Conducerea Partidului Social Democrat din Germania (SPD) a avertizat in legatura cu existenta unor elemente radicale in cadrul protestelor impotriva restrictiilor legate de coronavirus, care au scos cateva mii de germani pe strazi in weekend, informeaza dpa. "Pe de o parte, exista ingrijorare in randul oamenilor. Dar evident exista si forte care doresc sa se implice exact in acest moment pentru a destabiliza o societate, o democratie", a declarat co-liderul SPD Norbert Walter Borjans pentru postul de radio NDR Info. Politicianul a subliniat ca ar fi gresit sa se creada ca restrictiile din Germania… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

