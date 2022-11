Stiri pe aceeasi tema

- Șeful cabinetului de politica naționala al partidului Mi Hazank (Patria Noastra), Barna Bartha, a vorbit despre spanzurarea unei jurnaliste, angajata a Radio Targu Mureș, in cadrul unei discuții avute la Sfantu Gheorghe, in Sala de ședinte a Bisericii Unitariene din localitate. Politicianul maghiar,…

- Ieri v-am prezentat in exclusivitate faptul ca Președintele Comisiei Juridice din Senat, Cristian Niculescu-Țagarlaș, ar fi fost batut la un eveniment privat din Baia Mare. De asemenea, am contactat Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș care ne-a comunicat ca pana in prezent nu a fost depusa…

- Informație de ultima ora! Liz Truss parasește fotoliul de prim-ministru al Marii Britanii. Liz Truss și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru, anunța BBC. Intr-o declarație de presa susținuta la intrarea in sediul din 10 Downing Street, Truss a afirmat ca i-a spus Regelui Charles ca iși da…

- Peste 170 de hectare de culturi agricole din județul Brașov au fost declarate calamitate din cauza secetei din aceasta vara. Cele mai mari probleme au fost la porumb si soia, a declarat pentru Radio Tg.Mureș consilierul in statistica din Direcția Agricola, Nicoleta Popescu: Au depus cereri 23 de solicitanți,…