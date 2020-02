Stiri pe aceeasi tema

- Apariția coronavirusului in China da apa la moara celor care raspandesc teorii ale conspirațiilor. In Rusia, aceste teorii sunt difuzate in emisiunile de știri, in prime time, noteaza BBC. Bilanțul epidemiei de coronavirus l-a depașit pe cel al epidemiei de SARS, din 2002-2003. 813 persoane au murit…

- Presedintele american Donald Trump a cerut marti, in cadrul discursului sau privind starea Uniunii, finantarea necesara pentru ca Statele Unite ale Americii sa devina prima tara care ajunge pe planeta Marte, relateaza DPA.Citește și: OFICIAL - Guvernul adopta OUG pentru anticipate + dublarea…

- Joker este cel mai puternic candidat la Oscaruri in acest an, cu 11 nominalizari. Alte trei filme au fost mult mediatizate in aceasta cursa: Once Upon a Time in Hollywood, 1917 și Parasite. Fie ca am vazut sau nu aceste filme, cu toții am aflat deja macar puțin din povestea lor. Și pentru ca Premiile…

- Adunarile electorale (caucus) din statul Iowa dau startul, luni, procesului alegerilor primare din Statele Unite ale Americii, la care alegatorii democrati vor decide pe cine propun drept candidat pentru a se confrunta cu presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, la scrutinul prezidential…

- Germania și-ar putea evacua toți cetațeniistabiliți in China din cauza amenințarii reprezentate de coronavirus, spuneministrul de externe german Heiko Maas, citat de publicația deutschewelle. Astfel, Germania planuiește sa se alature altor state vestice care iau in considerare evacuarea cetațenilor…

- Cu ochii pe scrutinul din noiembrie, Donald Trump a participat vineri la Washington la marea reuniune anuala a militanților anti-avort, denunțând pozițiile "radicale" ale adversarilor sai democrați în privința acestui subiect care divizeaza Statele Unite, scrie AFP."Este…

- Baba Vanga a murit la 85 de ani, nu inainte insa sa prevada un 2020 greu pentru Romania. Potrivit ei, Vladimir Putin si Donald Trump risca sa isi piarda vietile, fie in asasinate, fie din cauze naturale. Legat de Romania (si Europa), Baba Vanga a prevazut ca tara noastra va fi lovita de un „arsenal…

- Anul 2019 a fost marcat de o serie de productii cinematografice deosebit de diverse, care, abordand tematici si stiluri diferite, s-au impus la marile festivaluri europene: o pelicula cu o profunda incarcatura politica ("Synonyms") a triumfat la Berlinala, o comedie neagra cu accente de satira sociala…