Unde conduce Marea Britanie post-Brexit, UE așteapta pe locul doi. Cel puțin, aceasta este parerea unor oficiali britanici care se felicita pentru reacțiile rapide ale Londrei la razboiul din Ucraina. In cele doua luni de la atacul forțelor lui Putin, Marea Britanie a cautat sa joace un rol principal in eforturile de a ajuta Ucraina […]