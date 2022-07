Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 11 12 iulie a.c., in jurul orei 01:00, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul National 65 European 574, in afara localitatii Negreni.La fata locului, s au deplasat politistii din cadrul Serviciului Rutier Olt. Din primele…

- Șoferii implicați in accidente ușoare care se soldeaza doar cu pagube materiale vor avea la dispoziție o noua opțiune pentru a evita drumurile la Poliție. Celebrul formular de constatare amiabila va putea fi completat electronic, conform unei norme propuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara și…

- Anunț de ultima ora facut de DRPCIV. Este valabil pentru toți posesorii de permis auto și cei de autovehicule. Ce trebuie sa faca aceștia obligatoriu in urmatoarele 90 de zile? Anunț facut de DRPCIV Potrivit Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, incepand cu data de 07.06.2022,…

- Guvernul a aprobat, astazi, Conceptul Sistemului informațional „Registrul unitaților de instruire a conducatorilor de vehicule și a formabililor”. Documentul vine sa faciliteze schimbul de informații și sa asigure un mediu de cooperare necesar pentru stocarea și verificarea acesteia. Pina in prezent,…

- Deputații au aprobat astazi un proiect de lege care urmarește creșterea productivitații și competitivitații pe piața muncii, comunica Noi.md cu referire la moldpres.md. Documentul prevede extinderea, de la trei la șase luni, a perioadei de proba pentru toate categoriile de salariați, cu excepția muncitorilor…

- Un instructor pentru permis categoria A, mișcat de accidentele grave din ultimele zile din județ, ii așteapta maine in poligon pe toți cei au motociclete și vor sa invețe mai multe despre ele. Maine, la ora 18:00, instructorul Meșter Flaviu ii așteapta pe motocicliști la o poveste in poligonul de la…

- In Fișa unica de raportare a Bolilor Transmisibile vor fi incluse și Infecțiile asociate ingrijirilor medicale, infecția HIV / SIDA, Tuberculoza, infecția cu SARS–Cov-2. Guvernul a aprobat proiectul de Hotarare care vizeaza conținutul și metodologia de colectare și raportare a datelor pentru supravegherea…

- Mai multe masini au fost implicate duminica, 17 aprilie, intr-un accident pe DN 25 in apropierea localitatii Movileni, in judetul Galati. Dupa vizionarea imaginilor, politistii s-au autosesizat si au inceput cercetarile.