- Municipiul Turda nu a ieșit din ”scenariul roșu”, iar reluarea activitaților in interior pentru restaurante, baruri sau sali de jocuri de noroc este ilegala, conform legislației! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O ancheta judiciara a fost deschisa pentru a fi identificati si pusi sub acuzare organizatorii evenimentului din Lieuron, aflat in apropiere de Rennes (Bretania). Gerald Darmanin, ministrul de Interne, a scris pe Twitter ca actiunile politiei din zona Lieuron „au dus la sfarsitul petrecerii ilegale…

- Un sofer este cautat de politie dupa ce, luni dimineata, a lovit cu masina o femeie pe o strada din orasul Hincesti si a fugit de la fata locului.Victima a anuntat politia dupa ce, ajunsa la spital, medicii i-au constatat o fractura la un picior.

- Politistii locali din Lugoj lucreaza la foc continuu in aceste zile. Pe langa activitatile obisnuite, politistii locali s-au gandit sa vina in ajutorul lugojenilor care, din diferite motive, nu au posibilitatea sa obtina in fiecare zi declaratiile care le dau dreptul sa se deplaseze pe strazile orasului.…

- Polițiștii și pompierii clujeni au intervenit, azi-noapte, pe strada Paris, din Cluj-Napoca, unde un barbat a amenințat ca se arunca de pe bloc.”La data de 13 noiembrie a.c., in jurul orei 00.20, Politia municipiului Cluj-Napoca – Sectia 2 Politie a fost alertata de catre un barbat de 32 de ani, din…

- Dupa ce acum trei luni, tinerii din imagini au agresat o femeie de 56 de ani in plina strada, oamenii legii i-au anunțat astazi in cautare. Totul s-a produs pe 29 iulie, pe strada Ion și Doina Aldea-Teodorovici, din sectorul Buiucani al capitalei.

- Sistemul de supraveghere video din scara unui bloc de pe strada Musicescu din Timișoara a surprins in urma cu doua nopți o scena uimitoare. Un individ cu gluga și manuși incerca ușile fiecaruia apartament. Daca il recunoaște cineva pe individul din imagini, anunțe imediat Poliția. „Azi dimineața in…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, in evidenta cu probleme psihiatrice, a fost ucis prin impuscare joi, la Avignon, de catre politie, dupa ce a amenintat oameni pe strada cu o arma de mana, a anuntat parchetul, care a indepartat orice pista terorista, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Indepartam…