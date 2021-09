Poliţia spaniolă va avea unităţi speciale împotriva delictelor de ură Politia spaniola va dispune de unitati specializate impotriva delictelor de ura, a anuntat vineri guvernul condus de premierul socialist Pedro Sanchez, decizie luata in contextul polemicii declansate de cazul unui tanar homosexual care a denuntat in weekend o agresiune homofoba, despre care apoi a recunoscut ca a fost o nascocire a sa, relateaza agentia EFE.



Premierul Sanchez a condus vineri o reuniune de urgenta a unei comisii care analizeaza aceste delicte, pe care a convocat-o de urgenta dupa denuntul acelui tanar si care a fost mentinuta in pofida faptului ca intre timp reclamatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 septembrie 2021, in jurul orei 13.00, pe DC 59, pe raza localitații Inuri din comuna Vințu de Jos, un tanar de 24 de ani, din comuna Mogoș, a decedat, dupa ce a fost prins sub roata unui TAF. Acesta s-ar fi dezechilibrat și ar fi cazut de pe scara utilajului forestier. Conducatorul auto,…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:20, ca un stalp de lemn a cazut peste un autocar, in localitatea Manașturel, comuna Cuzdrioara. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și polițiștii. ACTUALIZARE: “Poliția municipiului…

- Spania a anuntat miercuri ca a atins obiectivul de a vaccina 70% din populatie impotriva COVID-19, transmite AFP. Conform celor mai recente date ale Ministerului Sanatatii, 33,3 milioane de locuitori sunt vaccinati complet, adica 70,3% din totalul populatiei. 'Asa cum am promis la inceputul…

- Azi-noapte, la ora 01.10, polițiștii Secției 4 Leordina, au oprit pentru control un autoturism condus pe DJ. 187 Poienile de sub Munte. In urma verificarilor, polițiștii au constatat faptul ca autoturismul era condus de catre un tanar de 25 de ani din Poienile de Sub Munte, fara a deține permis de conducere.…

- Polițiștii din Spania au intervenit in forța pentru eliberarea a doua surori romance care ajunsesera pe mana traficanților de carne vie. Fetele fusesra vandute chiar de catre parinți pentru “casatorii”. Potrivit anchetatorilor, acestea fusesera vandute pe 6000 respectiv 7000 de euro. Intr-o conferinta…

- Statele Unite ar putea inregistra noi recorduri de temperatura, in conditiile in care multe zone din vestul tarii si cei 30 de milioane de locuitori ai lor se confrunta cu un nou val de canicula, al doilea in doar cateva saptamani, relateaza luni AFP. In Canada, autoritatile au anuntat masuri…

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, si presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, au fost nevoiti sa intrerupa o conferinta de presa, desfasurata intr-o baza militara NATO din Lituania, din cauza...

- Un tanar din Falticeni a ajuns dupa gratii, reținut 24 de ore, pentru nu mai puțin de trei infracțiuni. Acesta a condus o mașina deși era in stare avansata de ebrietate și nu are permis, ba mai mult autoturismul era și furat.Joi dimineața, in jur de ora 10.00, Poliția municipiului Falticeni a fost ...