Poliția spaniola a finalizat in aceasta saptamana a doua faza a operațiunii ”Jenner” deschisa in ianuarie vizand ramura spaniola a unei organizații care furniza pașapoarte sanitar și teste PCR falsificate prin aplicații in mesageria instant. Documentele false au fost furnizate printr-o organizație ai carei responsabili se afla in Franța, transmit AFP și 20 Minutes. Potrivit surselor din poliția spaniola, abordate de AFP, tenismenul australian Alex de Minaur și alți sportivi, dar și personalitați publice figurau pe lista posibililor ”cumparatori” de pașapoarte sanitare false. Alexe de Minaur,…