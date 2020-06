Stiri pe aceeasi tema

- Politia spaniola cauta un exemplar de crocodil de Nil de aproximativ 250 de kilograme, o specie periculoasa de apa dulce, care a fost observat in urma cu cateva zile in fluviul Duero, in dreptul provinciei Valladolid, in centrul tarii, transmite EFE. Crocodilul are un metru si jumatate lungime si a…

- Politia spaniola cauta un exemplar de crocodil de Nil de aproximativ 250 de kilograme, o specie periculoasa de apa dulce, care a fost observat în urma cu câteva zile în fluviul Duero, în dreptul provinciei Valladolid, în centrul tarii, transmite agenția EFE, citata de Agerpres.Crocodilul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat – judetul Dolj au descoperit, ascunsa in cabina unui camion condus de un cetatean bulgar, cantitatea de 50 kg de substanța susceptibila a fi heroina. Șoferul va fi prezentat instanței, cu propunere de arestare preventiva....

- Politistii timisoreni cauta un barbat care a amenintat, joi seara, o farmacista din Timisoara sa-i dea, fara reteta, un medicament care se elibereaza doar pe baza de prescriptie, iar la plecare a sustras si o suma de bani din casa de marcat relateaza agerpres.Vezi și: PREMIERA neagra pentru…

- O organizatie criminala formata din romani a fost destructurata de poliția din Spania. Traficanții exploatau mai multi romani la munci agricole in diferite orase din provincia spaniola Valladolid. Victimele erau batute și abuzate in diferite forme, lucrand zilnic cate 12 ore fara pauze sau zile libere…

- Poliția spaniola a arestat 11 persoane care faceau parte dintr-o rețea romaneasca de traficanți. Acestea exploatau mai mulți romani la munci agricole in diferite orase din provincia Valladolid.

- Silviculturii sunt de parere ca, cel mai probabil, filmarea a fost realizata la limita între judetele Maramures si Suceava, în zona Borsa-Cârlibaba. De asemenea, dupa accent, braconierul pare a fi originar din judetul Maramures. Clipul a fost postat pe Facebook de un…

- Poliția spaniola a arestat la inceputul acestei saptamani 14 cetațeni romani, in timpul unei operațiuni desfașurate in orașul Medina del Campo (Valladolid), informeaza Diario de Valladolid și Norte de Castilla.Potrivit jurnalelor iberice, cei 14 romani, toți rude, sunt cercetați pentru presupuse infracțiuni…