- Un ordin de protecție a fost emis pentru o varstnica de 83 de ani din Ilfov, dupa ce ar fi incercat sa iși otraveasca ginerele și pe fiul acestuia.Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov informeaza ca vineri seara, polițiștii orașului Bragadiru au fost sesizați de catre un barbat de 48 de ani ca,…

- Fostul primar din Slatina Minel Prina, condamnat pentru trafic de influenta si complicitate la spalare de bani, in acelasi dosar in care a fost condamnat si Darius Valcov, a fost adus in țara din Italia joi dimineața, 14 decembrie, de o escorta a Politiei Romane, potrivit News.ro.„Astazi, 14 decembrie…

- Scandal la Saliștea: Dupa „cateva” paharele, un tanar de 26 de ani și-a agresat și amenințat tatal. S-a ales cu ordin de protecție și dosar penal Scandal la Saliștea: Dupa „cateva” paharele, un tanar de 26 de ani și-a agresat și amenințat tatal. S-a ales cu ordin de protecție și dosar penal La data…

- Opt percheziții facute de procurorii DIICOT și FBI au avut loc marți, 14 noiembrie, in Argeș și Teleorman, pentru prinderea unor romani cautați in SUA pentru o frauda de peste 5 milioane de dolari cu ajutoare de somaj obtinute ilegal in California, anunța vineri, 17 noiembrie, Poliția Romana.Dosarul…

- O femeie din Ocna Mureș a fost BATUTA de iubitul sau: Pe numele barbatului a fost emis un ordin de protecție O femeie din Ocna Mureș a fost BATUTA de iubitul sau: Pe numele barbatului a fost emis un ordin de protecție La data de 2 noiembrie 2023, in jurul orei 09,20, polițiștii din Ocna Mureș au fost…

- La data de 12 octombrie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Harlau au retinut un barbat de 42 de ani banuit de comiterea infractiunilor de violenta in familie, amenintare si incalcarea de catre persoana impotriva careia a fost emis un ordin de protectie Potrivit IPJ Iasi, la data de 12 octombrie…

- Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunilor de incalcarea masurilor dispuse printr-un ordin de protecție, și amenințare, ambele in forma continuata (conform…