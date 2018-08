Poliția Română demontează știrile „fake news” despre blocarea intrării mașinilor în Capitală O avalanșa de știri false au fost propagate in spațiul virtual, pe rețele de socializare sau la posturi de televiziune in preajma mitingului anunțat pentru ziua de vineri. Una dintre informațiile de tip „fake news” care circula in media se refera la acțiuni ale poliției care blocheaza intrarile in Capitala ale unor mașini. Poliția Romana The post Poliția Romana demonteaza știrile „fake news” despre blocarea intrarii mașinilor in Capitala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

