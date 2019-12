Politia Romana: Cetateni romani urmariti international, extradati catre alte state Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 15 persoane urmarite international. De asemenea, au predat 10 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania. In perioada 30 noiembrie 6 decembrie a.c., politistii romani au desfasurat activitati specifice procedurilor de extradare si predare in baza unui mandat de arestare, indeplinind misiuni de aducere in Romania a 15 persoane urmarite din Marea Britanie ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

