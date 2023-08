Poliția română: Au fost arestați peste 700 de traficanți de droguri Poliția Romana face anunțul de ultima ora: peste 700 de traficanți au fost arestați numai in acest an – Acțiuni in forța pentru prinderea șoferilor drogați In primele 7 luni ale anului 2023, pe linia combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, polițiștii de combatere a criminalitații organizate din cadrul Politiei Romane, impreuna cu D.I.I.C.O.T., au desfașurat 534 de acțiuni operative, in segmentul combaterii traficului de droguri, fiind destructurate 31 de grupuri infracționale organizate, anunța Poliția Romana. Au fost efectuate 1.623 de percheziții domiciliare, au fost reținute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana face anunțul de ultima ora: peste 700 de traficanți au fost arestați numai in acest an - Acțiuni in forța pentru prinderea șoferilor drogațiIn primele 7 luni ale anului 2023, pe linia combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, polițiștii de combatere a criminalitații organizate…

- Patru persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, dupa ce doua dintre acestea au fost in flagrant delict, in locații diferite, in timp ce ar fi incercat sa vanda 1,5 kg de 3-CMC. Cele patru persoane erau coordonate de o alta

- 28 de grupuri infracționale organizate, specializate in trafic de droguri, au fost destructurate in primele 6 luni ale anului The post 28 de grupuri infracționale organizate, specializate in trafic de droguri, au fost destructurate in primele 6 luni ale anului first appeared on Partener TV .

- Aproximativ 30 de grupuri infractionale organizate au fost destructurate, in ultimele sase luni, de politisti, impreuna cu procurorii DIICOT, in urma unor actiuni privind combaterea traficului de droguri, anunța Agerpres. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) transmis,…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPR) informeaza ca vineri au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 148300 de persoane, dintre care 16144 de cetateni ucraineni. Potrivit unui comunicat transmis sambata, prin punctele de frontiera din intreaga tara au efectuat formalitatile…

- 31 de acțiuni operative de amploare, pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic The post 31 de acțiuni operative de amploare, pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica,…

- Politia Romana a transmis ca peste 90 de kilograme de droguri au fost confiscate de catre politisti in urma activitatilor desfasurate, de pe 12 mai pana joi, pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri…

- 58 de acțiuni operative au loc, joi, pentru destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate in trafic de droguri de risc și mare risc, precum și efectuarea de operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv. Peste 300 de persoane vor fi duse la audieri, informeaza Poliția Romana.De asemenea,…