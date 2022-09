Stiri pe aceeasi tema

Politia Romana va schimba celebrele Dacia Logan cu autospeciale BMW 320ix care ating 100 de km/h in opt secunde.

- Licitatia pentru terenul de 1,5 hectare va avea loc la Casa Patrata Licitatia pentru concesionarea unei suprafete de 1,54 hectare la Aeroportul Iasi a fost fixata pentru 29 septembrie, la sediul Consiliului Judetean. Potrivit unei hotarari adoptate in prima sedinta a plenului CJ din acest an, pe terenul…