- Politia iraniana reincepe sa supravegheze portul hijab de catre femei, in masini, la mai bine de trei luni de la moartea in detentie a tinerei iraniene Mahsa Amini, fapt ce a provocat proteste violente in intreaga tara, a informat Agerpres.Iranul este zguduit de tulburari dupa ce tanara de 22 de ani,…

- Politia antidrog din Guatemala a confiscat peste 1,7 tone de cocaina in timp ce intercepta un semisubmersibil in Pacific, in largul tarii, au declarat luni autoritatile, relateaza AFP. Ambarcatiunea a fost interceptata vineri la 250 de mile marine (aproximativ 460 km) de coasta, in apele internationale,…

- Mohammad Jafar Montazeri, procurorul general al Iranului, a anuntat ca Politia moravurilor a fost desfiintata de autoritatile competente, a informat duminica agentia de presa Isna. „Politia moravurilor nu are nimic de-a face cu justitia si a fost desfiintata de cei care au creat-o”, a spus el, sambata…

- O racheta doborata de sistemul antiaerian ucrainean in cursul diminetii de luni a cazut in extremitatea de nord a localitatii Naslavcea din Republica Moldova, aflata la granita cu Ucraina, anunta portalul Unimedia.info. Deocamdata nu sunt inregistrate victime, dar ferestrele mai multor locuinte din…