Poliția Maramureș: Infractorii care operează prin metoda acoperişul și-au reînceput activitatea Poliția Maramureș atentioneaza cetațenii cu privire la faptul ca infractorii care opereaza prin metoda acoperisul și-au reinceput activitatea. ”Fiți prudenți! Escrocii pandesc fiecare acoperiș. Metoda Acoperișul se refera la faptele de șantaj și inșelaciune prin schimbarea jgheaburilor, a burlanelor și/sau a tablei acoperișurilor de catre meșteri neautorizați, care se ofera voluntar sa faca lucrari de reparații la prețuri modice, ca pana la finalizarea lucrarilor sa ridice prețul de mai multe ori”, transmtie IPJ Maramureș. Pentru a evita victimizarea prin aceasta metoda, polițiști va sfatuiesc… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

