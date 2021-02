Stiri pe aceeasi tema

- Este posibil grație unui proiect cu finanțare europeana implementat alaturi de parteneri din Ucraina. Inițiativa aparține Primariei municipiului Botoșani, prin serviciul de programe europene din cadrul instituției, care a atras finanțarea.

- Secretarul general al orașului Luduș, jr. Eugenia Giurgea, a propus Primariei orașului, printr-un referat, transformarea unei funcții publice vacante de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal de la Compartimentul „Cadastru și Agricultura", intr-o funcție publica de execuție de inspector,…

- Angajat beat la Primaria Campulung. Primarița Elena Lasconi i-a cerut sa sufle in etilotest. Elena Lasconi, primar al orașului Campulung Muscel, a anuntat, vineri, pe Facebook ca a facut controale spontane printre angajatii primariei cu etilotestul. Un angajat gasit cu alcoolemie de 0,85 la mie a fost…

- Maine, cu incepere de la ora 14, Casa de Cultura gazduieste, sedinta ordinara a Consiliului local al orasului Baia Sprie. Ordinea de zi cuprinde 13 proiecte de hotarare si Diverse. Primul proiect vizeaza o informare privind evolutia fenomenelor antisociale in orasul Baia Sprie, sustinuta de seful Politiei…

- In municipiul Alba Iulia, firma Lidl Romania deruleaza și alte activitați in afara celor de administrare a celor trei supermarket-uri deschise in orașul Unirii. Mai exact, Lidl a devenit si un fel de agentie imobiliara avand in vedere ca propune pentru inchiriere un spatiu de birouri de peste 1.000…

- Primaria orașului Abrud trebuie sa plateasca daune morale de 10.000 de lei unui cetatean care a fost muscat de un caine fara stapan. Plangerea in justitie a cetateanului s-a adresat Primariei orasului Abrud din Muntii Apuseni. Institutia trebuie sa plateasca daune de peste 10.000 de lei, si 3500 de…

- Nici vorba de munca in folosul poporului roman din partea udemeristilor in primele zile de la instalarea in fotoliile de miniștri. Prima declarație a lui Cseke Attila de dupa depunerea juramantului prin care se obliga sa slujesca patria a fost pentru sporirea drepturilor minoritații din care face…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, vineri, o noua hotarare, care vizeaza, in principal, reluarea activitatii pietelor agroalimentare organizate in spatii inchise. In vederea limitarii raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, organizarea si desfasurarea activitatii pietelor agroalimentare,…