Poliția Locală Pitești a început acțiunile de sancționare a pietonilor ce traversează neregulamentar La data de 22 iunie 2023, polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera au acționat pe raza municipiului Pitești – zona Exercițiu pentru a determina pietonii sa conștientizeze importanța și necesitatea respectarii prevederilor legale care reglementeaza circulația pe drumurile publice in vederea asigurarii unui climat civilizat de conviețuire. Obiectivul acțiunii a vizat reducerea gradului de contravenționalitate produse pe fondul traversarii neregulamentare a parții carosabile de catre pietoni. In cadrul acțiunii, polițiștii locali au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, cuantumul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

