POLITIA LOCALĂ – Lucrări de construcții în zona de protecție a unui monument istoric, depistate de Poliția Locală Pitești! POLITIA LOCALA – Lucrari de construcții in zona de protecție a unui monument istoric, depistate de Poliția Locala Pitești! Lucrari de construcții in zona de protecție a unui monument istoric, depistate de Poliția Locala Pitești! In data de 24.03.2023, ca urmare a solicitarii mai multor verificari din partea Primariei Municipiului Pitești, polițiștii locali cu atribuții […] Articolul POLITIA LOCALA – Lucrari de construcții in zona de protecție a unui monument istoric, depistate de Poliția Locala Pitești! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 24 martie, la solicitarea Primariei Pitești, polițiștii locali cu atribuții privind disciplina in construcții și afișajul stradal au identificat un investitor ce a efectuat lucrari de construcții in zona de protecție a unui monument istoric din municipiu. Din cauza faptului ca poliția locala…

- In data de 24.03.2023, ca urmare a solicitarii mai multor verificari din partea Primariei Municipiului Pitești, polițiștii locali cu atribuții de control privind disciplina in construcții și afișajul stradal au identificat un investitor ce a efectuat lucrari de construcții, in zona de protecție a unui…

- S.C. Salubritate 2000 S.A. a dat startul colectarii deșeurilor voluminoase și DEEE, in Pitești! Containerele sunt amplasate in punctele de colectare! Piteștenii pot depozita deșeurile voluminoase, precum și deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) in containerele special puse la dispoziție,…

- Comercianți amendați de polițiștii locali In perioada 13 – 17.03.2023, polițiștii locali din cadrul Biroului Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal, Activitați Comerciale și Protecția Mediului – Poliția Locala Pitești au desfașurat multiple acțiuni, conform competențelor, pe raza municipiului Pitești,…

- 62 de sancțiuni pentru contravenții la Legea 50/91 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții in Pitești In urma activitații din teren a Compartimentului Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal, din cadrul Poliției Locale Pitești, au fost constatate și sancționate, atat pe parcursul…

- MAI reglementeaza condițiile in care se acorda majorarea salariala de 75% pentru munca suplimentara prestata de militari și polițiști anul acesta Și in acest an, dupa cum s-a stabilit in 2022, cadrele militare in activitate, politistii si soldatii si gradatii profesionisti ce-și desfașoara activitatea…

- In curand, pe spațiul public din Pitești vor fi amplasate primele noi construcții provizorii, modele unitare, cu aspect și culoare aprobate prin HCL! Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești a organizat, in datele de 18.01.2023 și 19.01.2023, licitatii publice pentru ocuparea…

- Cel mai recent sondaj CURS prezinta opțiunile de vot ale romanilor pentru alegerile parlamentare. Daca saptamana viitoare s-ar merge la urne, un partid politic ar caștiga detașat scrutinul. Potrivit sondajului CURS, social-democrații raman cei mai apreciați politicieni din Romania. PSD, cele mai multe…