Politia locala din Almeria a lansat mesaje in... Poliția locala Almeria a inceput sa lanseze mesaje in cinci limbi , din mașinile de patrulare indemnand oamenii de diferite naționalitați care locuiesc in oraș, sa respecte restrictiile impuse.Limba araba, engleza, franceza, romana și spaniola sunt limbile utilizate astfel incat cetațenii sa respecte masurile și sa nu ia in strada daca nu este strict necesar.Acesta este un nou mod de informare a populației straine care locuiește in oraș. Scrie CanalSurWeb Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

