Stiri pe aceeasi tema

- Clinica este dotata cu aparatura de ultima generație, iar cadrele medicale sunt pregatite profesional in marile centre universitare din lume. Folosind dispozitive ultramoderne, medicii pot face regenerare neuronala astfel incat tulburarile de memorie, problemele de motricitate, senzațiile de paralizie…

- Primaria Chitila a inmanat cheile apartamentelor in care vor locui aproape 50 de cetațeni 23 de familii cu situație locativa și sociala critica au primit cheile noilor apartamente ce le-au fost repartizate de catre Primaria orașului Chitila in blocul de locuințe sociale din strada Magnoliei nr. 2A.…

- 60 de tineri, din cinci țari, au cautat soluții pentru stoparea poluarii In perioada 2 – 11 februarie, Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau“, Branești, a fost gazda unui proiect european care a adunat la un loc 60 de tineri din cinci țari: Romania, Bulgaria, Turcia, Grecia și Portugalia (Insula Sao Miguel…

- Felix Mathaus, fundașul de 32 de ani al Petrolului, a glumit pe seama problemelor financiare pe care le infrunta la Ploiești, dificultați cu care s-a intalnit și la Gaz Metan Mediaș. - Felix, ce speranțe sunt la Petrolul, in sezonul de primavara?- Am venit aici cu intenția de a ajuta echipa și obiectivul…

- Un zid de sprijin s-a prabușit peste șase mașini in Cluj-Napoca. Constucția se afla la marginea un cartier rezidențial nou ridicat, despre care Poliția Locala spune ca are autorizațiile necesare, insa nu are inca recepția finala. Autoritațile spun ca nu exista victime, ci doar pagube materiale. Zidul…

- Ce vedem cu ochii noștri in oraș și la marginile lui este absența domniei legii și a civilizației ei, care ocazional omoara oameni nevinovați, dar inadecvați, care incearca sa traiasca la Chiajna ca intr-o suburbie, deși infrastructura, și fizica, și de mentalitate, lipsește din aceste locuri.

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Dolj anunta noi modificari ale Codului Muncii, care vin in beneficiul angajatilor. Principalele modificari legislative au intrat deja in vigoare si se refera, in principal, la concediul paternal, la drept de concediu pentru ingrijirea unei rude cu care locuiesti…

- Sute de salariati din sistemul de invatamant vor iesi si vineri in strada in mai multe judete si vor protesta in fata prefecturilor, una dintre revendicari fiind neaplicarea, in integralitate, a prevederilor Legii nr.