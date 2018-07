Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 136 de percheziții și au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 3.300.000 de lei, in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite ...

- Politistii au dat, duminica, amenzi in valoare totala de peste trei milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus, peste 500 de…

- "In aceasta dimineata, politistii din Dambovita efectueaza 11 perchezitii domiciliare si 2 controale economice, la persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul deseurilor reciclabile. Prejudiciul cauzat este estimat la 1,2 milioane de euro. Vor fi puse in executare 5 mandate de aducere", anunta…

- Peste 850 de infractiuni au fost depistate de politisti in ultimele 24 de ore, intre care 106 fiind constatate in flagrant. De asemenea, s-au aplicat 8.065 de amenzi, in valoare de 2,4 milioane de lei, scrie News.ro.Peste 10.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national.…

- Politia italiana a anuntat joi confiscarea a peste 10 tone de hasis in urma unei operatiuni desfasurate in apele internationale impotriva unei ambarcatiuni sub pavilion olandez, transmite AFP.

- In ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere a fost de peste 202.000 treceri persoane, atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara si de aproximativ 48.000 ...

- In prima zi de minivacanta de 1 Mai, politistii au aplicat aproximativ 9.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 4.000.000 de lei, și au ridicat 500 de permise, anunța IGPR.