Stiri pe aceeasi tema

In cursul acestei zile, 10 august in jurul orei 17.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 7 au fost sesizați cu privire la un conflict spontan intre mai multe persoane, pe o strada din Sectorul 2.

Sambata, 6 august, in jurul orei 1.40, prin apel 112, Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Secția 20 a fost sesizata cu privire la faptul ca, intr-un lac din Sectorul 6, se afla o persoana inecata.

Joi, 4 august, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 2, au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara, in municipiul București și in județul Ilfov, intr-un dosar penal in care sunt cercetate infracțiunile de furt calificat, efectuarea de operațiuni…

In aceasta dimineața, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, vor pune in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul…

Sambata, in jurul orei 12:30, polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 3 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca pe o strada, din Sectorul 1 al Capitalei, a avut loc o altercație, in care au fost implicați doi barbați.