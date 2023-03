Stiri pe aceeasi tema

- Regulamentul de aplicare a Codului Rutier, modificat, a fost adoptat recent de Guvern. Cele mai importante modificari vizeaza circulația in intersecțiile cu sens giratoriu și circuitul permiselor de conducere reținute de polițiști in funcție de natura abaterilor. Poliția Romana a ținut sa avertizeze…

- Schimbari importante in Codul Rutier 2023. Potrivit anunțului facut de Poliția Romana, au fost schimbate regulile referitoare la circulația in sensul giratoriu, vechea practica nemaifiind valabila. Iata ce trebuie sa știe șoferii!

- Codul Rutier s-a modificat luna trecuta, iar șoferii au reguli de circulație mai clare atunci cand intra intr-un sens giratoriu.O modificare importanta este semnalata sambata de Poliția Romana in Codul Rutier. Potrivit unei postari pe Facebook, oamenii legii atrag atenția ca exista o noua regula de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat, vineri dimineata, ca retrage autorizatia celei mai mari companii de asigurari auto din Romania, Euroins. Compania intra in insolventa, a patra pe piata de asigurari din 2015 incoace. Asta inseamna o noua lovitura pentru proprietarii de autoturisme.…

- In anul 2022, Departamentul inmatriculare a mijloacelor de transport si calificare a conducatorilor auto din cadrul Agenției Servicii Publice (ASP). Potrivit datelor, doar 5,8% din persoanele inregistrate la proba practica a examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, categoria B, au…

- Circulația in sensul giratoriu s-a schimbat, regulile fiind imblanzite pentru ca și cei fara prea multa experiența la volan sa se descurce. Codul Rutier a fost modificat, iar Tavi Perțea, polițist de meserie, a explicat cum se circula.Hotararea de Guvern nr. 130 din 15 februarie 2023 pentru modificarea…

- Ioan Ovidiu Sabau a revenit cu succes ca antrenor! Dupa primele meciuri, am putea spune ca echipa iese treptat din zona retrogradarii. Schimbarea in jocul lui U Cluj este una evidenta de cand Ioan Ovidiu Sabau a preluat echipa.Dupa primele doua meciuri din anul 2023, formația clujeana are patru puncte,…

- In anii de trista amintire se practica arta de a da șpaga, indiferent despre ce era vorba. Din nefericire, aceasta practica mai este și azi valabila. Cele mai inalnite, in trecut, erau cele legate de circulație, dar este pe cale sa dispara, și este un lucru bun. De ce? Pentru ca mai nou, exista detaliul…