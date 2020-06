Poliţia germană a încercat să disperseze un miting antirasism în Hamburg Politia din orasul Hamburg din nordul Germaniei a anuntat ca a intervenit pentru a-i dispersa pe participantii la un miting antirasism care, potrivit politistilor, nu au respectat restrictiile impuse in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza DPA. In jur de 1.500 de persoane au participat la demonstratie, organizata in urma uciderii afro-americanului George Floyd de un politist alb in SUA. Initial, evenimentul a fost inregistrat pentru 250 de participanti in exteriorul consulatului SUA, pe malul raului Alster care trece prin Hamburg, a spus un purtator de cuvant al politiei. Politia a declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

