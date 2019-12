​Poliţia germană a descoperit un grup de migranţi afgani ascunşi într-un camion frigorific Politia germana a eliberat luni 11 migranti dintr-un camion frigorific, la o benzinarie din Bavaria, relateaza agentia DPA, preluata de Agerpres.



Migrantii, afgani cu vârste cuprinse între 14 si 31 de ani, s-au ascuns în vehicul atunci când acesta se afla în Serbia, potrivit politiei germane. Camionul venea din Turcia si era încarcat cu fructe.



Soferul a oprit lânga orasul Passau, aproape de frontiera cu Austria, dupa ce a auzit sunete din spatele vehiculului. Dupa ce au fost eliberati de politie, migrantii au spus ca reuseau cu greu sa mai… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a eliberat luni 11 migranti dintr-un camion frigorific, la o benzinarie din Bavaria, relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. Migrantii, afgani cu varste cuprinse intre 14 si 31 de ani, s-au ascuns in vehicul atunci cand acesta se afla in Serbia, potrivit politiei germane. Camionul…

- Politia germana a eliberat luni 11 migranti dintr-un camion frigorific, la o benzinarie din Bavaria, relateaza agentia DPA.Migrantii, afgani cu varste cuprinse intre 14 si 31 de ani, s-au ascuns in vehicul atunci cand acesta se afla in Serbia, potrivit politiei germane.

- Poliția din Grecia a descoperit luni 41 de migranți, majoritatea afgani, ascunși in interiorul unui camion frigorific care circula pe o autostrada din nordul țarii, au informat oficiali din cadrul Poliției, citați de Reuters, potrivit Mediafax.Migranții se afla in stare buna, a spus unul dintre…

- Politia elena a descoperit luni 41 de migranti ascunsi intr-un camion frigorific pe o autostrada din nordul Greciei, au declarat oficialitati ale politiei, citate de Reuters si AFP, potrivit Agepres.Sapte dintre migranti prezentau probleme respiratorii si au fost transportati la spital.…

- Migrantii, in marea lor majoritate afgani, nu au avut de suferit, a declarat un responsabil al politiei, adaugand ca sistemul de refrigerare din camion nu fusese oprit. Politia a oprit camionul pe o autostrada in apropierea orasului Xanthi, in nordul Greciei, pentru un control de rutina. Soferul…

- Poliția din Belgia a gasit miercuri 12 migranți in interiorul unui camion frigorific aflat intr-o parcare din nordul țarii, a declarat o purtatoare de cuvant a instituției, care a adaugat ca cele 12 persoane sunt in viața, informeaza Reuters.

- Poliția din Belgia a gasit miercuri 12 migranți in interiorul unui camion frigorific aflat intr-o parcare din nordul țarii, a declarat o purtatoare de cuvant a instituției, care a adaugat ca cele 12 persoane sunt in viața, informeaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Florin Cițu a facut…

- Cateva noutați legislative din categoria pensiilor comunitare ne-au fost comunicate in urma solicitarii redacției, de reprezentanții Casei de Pensii Salaj. In afara regulamentelor europene (care se aplica pentru Italia, Germania, Franța, Spania, Ungaria, Cipru, Belgia, Austria, etc.), la nivelul țarii…