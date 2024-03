Poliția din Moscova, în alertă maximă: ce s-a întîmplat Poliția din Moscova a fost transferata in alerta sporita dupa ce misiunile diplomatice straine au anunțat posibile atacuri teroriste in capitala rusa. Numarul echipajelor de patrulare in centrul orașului a crescut de mai mult de doua ori, in plus, la datorie au ieșit și ofițeri in civil. In cadrul echipelor de patrulare trebuie sa faca parte neaparat și o femeie-polițist, deoarece ofițerii treb Citeste articolul mai departe pe noi.md…

