- Bilantul atacului terorist de luni seara, din Viena, se ridica la patru morti, plus atacatorul, si 22 de raniti, a declarat ministrul autriac de Interne. Karl Nehammer a precizat ca poliția a efectuat 14 arestari, potrivit Reuters, preluata de Agerpres.

- Poliția franceza a arestat noua persoane dupa ce un simpatizant islamist a decapitat un profesor de școala pe o strada dintr-o suburbie a Parisului, au declarat surse din poliție pentru Reuters.

- Politia din Belarus a arestat 317 persoane in timpul protestelor de duminica de la Minsk si din alte orase din tara, a anuntat luni Ministerul de Interne, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.

- Poliția și Parchetul pe pe langa Judecatoria Sectorului 1 au anunțat o noua ancheta la Biroul Electoral Sector (BES) 1, dupa ce, miercuri seara, in emisiunea “Sinteza zilei” de la Antena 3, au fost difuzate imagini cu mai mulți membri ai USR -PLUS care au avut calitatea de observatori și care, insoțiți…

