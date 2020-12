In ultimele saptamani, in Timișoara au fost depistate grupuri mari de migranți, o parte dintre ei intrați ilegal in Romania, și toți pregatiți sa ajunga in vestul Europei cu orice preț. Intre timp, Poliția de Frontiera Timișoara se lauda cu organizarea campaniei de prevenire „NU transportati persoane necunoscute din zona de frontiera”. „Din cazuistica inregistrata […] Articolul Poliția de frontiera se lauda cu acțiuni de prevenire, in timp ce migranții ilegali au impanzit Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .