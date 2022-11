Stiri pe aceeasi tema

- Probleme cu legea acum pentru doi șoferi din Maramureș. In Punctul de Trecere a Frontierei Petea din județul Satu Mare s-a prezentat, in acest weekend, pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de intrare in țara, un maramureșean in varsta de 55 de ani, conducand un automarfar inmatriculat…

- Saptamanal, zeci de TONE de deșeuri sunt oprite la intrarea in țara dinspre Ungaria de catre polițiștii de frontiera și lucratori de la Garda de Mediu. Ce se va petrece cu aceste zeci de tone de deșeuri daca vom intra in Schengen? Vom deveni o groapa de gunoi a țarilor europene dezvoltate? Polițiștii…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri (anvelope uzate). Vineri, 21 octombrie a.c., in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu deșeuri din aluminiu, destinate unei firme din județul Satu Mare. Joi, 13 octombrie a.c., in jurul orei 16.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri (mobilier second-hand, jucarii, geamuri și alte produse uzate). Marți, 04 octombrie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri (mobilier second-hand, jucarii, geamuri și alte produse uzate). Marți, 04 octombrie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri din aluminiu. Luni, 03 octombrie a.c., in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Se forțeaza punctele de trecere a frontierei cu zeci de tone de deșeuri. Ce se va petrece cand nu vom mai avea controale la frontiera? Ne dorim sa devenim groapa de gunoi a occidentalilor? Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea, impreuna cu comisarii Garzii de Mediu…