- CHIȘINAU, 17 oct - Sputnik. Poliția de Frontiera continua sa inregistreze nereguli la vama. In ultimile 24 de ore, 14 persoane au incalcat regimul zonei de frontiera, șase persoane au fost identificate la trecerea frontierei cu consemn național, iar 146 de persoane au fost documentate pentru nerespectarea…

- Un batrin de 71 de ani, dintr-o localitate din Soroca, s-a ales cu o amenda dupa ce și-ar fi lasat capra pasca in zona de frontiera, astfel incalcind regimul de frontiera. Batrinul spune ca a primit o amenda in valoare de 300 de lei. „Am venit sa platesc amenda, pentru ca am priponit capra pe imaș.…

- Un protest programat sambata in zona punctului de trecere a frontierei Ruse ar putea duce la creșterea timpului de așteptare in vama sau chiar la blocarea temporara a tranzitului la frontiera dintre Romania și Bulgaria, a anunțat Poliția de Frontiera.Potrivit unui comunicat al Poliției de…

- Aglomerație și agitație in preajma satului Zagarancea din raionul Ungheni. Aici s-au adunat 23 de chinologi impreuna cu prietenii lor patrupezi, pentru a participa la tradiționalul concurs chinologic biatlon, organizat de Poliția de Frontiera. Concursul a ajuns la ediția a șasea și a avut cateva noutați…

- 2000 de maști de protecție individuala au fost donate Poliției de Frontiera de catre reprezentanții Asociației Sindicale „Frontiera”. Donația se inscrie in șirul masurilor de susținere a polițiștilor de frontiera din prima linie de control și o continuitate a suportului consistent, primit in perioada…

- Aproximativ 86.200 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 29.700 de mijloace de transport (dintre care 10.600 de automarfare) au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, informeaza, duminica, Inspectoratul General al…

- Poliția de Frontiera a anunțat ca aproape 105.000 de persoane au tranzitat sambata punctele de trecere a frontierei, cele mai multe pe sensul de ieșire din țara.Citește și: Gabriela Firea și Florentin Pandele, SHOW de zile mari: danseaza pe melodia Jerusalema/ VIDEO Potrivit unui comunicat…

- Timpul de așteptare in Vama Petea este de 50 de minute, potrivit aplicației „Trafic Online” al Poliției de Frontiera. In acest moment sunt deschise 4 artere la intrarea in țara și alte trei la ieșirea din Romania. La Urziceni, timpul de așteptare este de 20 de minute. Acolo, Poliția de Frontiera a deschis…