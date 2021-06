Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece cetateni straini care incercau sa intre ilegal, sambata, in Romania din Serbia, pe Dunare, cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile au fost prinși. Conform unui comunicat de presa transmis sambata, in jurul orei 01,50, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Drobeta Turnu Severin –…

- Politistii de frontiera au depistat la granița, intr-un autoturism condus de un cetatean roman, 14 cetateni straini, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera. Soferul mașinii, care voia sa-i ajute pe cei 14 sa ajunga in Timisoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Polițiștii de frontiera din cadrul sectorului Porțile de Fier II au depistat 22 de cetațeni din Irak și Afganistan, printre care 12 copii, care au traversat Dunarea cu o barca gonflabila pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, polițiștii au descoperit…

- Cincisprezece cetațeni straini care au traversat Dunarea cu o ambarcațiune gonflabila au fost depistați de polițiștii de frontiera. Politistii de frontiera din judetul Mehedinti au depistat cincisprezece cetateni straini care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, cu ajutorul unei ambarcatiuni.…

- 16 migranți din Irak și Iran, printre care și un bebeluș de șase luni, au incercat sa ajunga marți in Romania trecand ilegal Dunarea, a anunțat Poliția de Frontiera, citata de News.ro . In ciuda vantului puternic, a ploii și a valurilor mari, migranții erau cu toții pe o barca. Veneau din Serbia și…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Portile de Fier II au depistat opt cetateni din Afganistan, care au traversat fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Joi dimineata, la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera…

- 18 cetațeni din Afganistan, cu varste cuprinse intre 3 și 35 de ani, au fost prinși in Mehedinți, dupa ce au intrat ilegal in Romania, cu o barca pe care au cumparat-o din Serbia, traversand Dunarea. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii din Girla Mare, judetul Mehedinti, au descoperit in padure,…

- La data de 26.03.2021, in intervalul orar00.20 – 09.30, polițiștii de frontiera giurgiuveni aflați in serviciu pentru supravegherea frontierei de stat, au identificat șase cetațeni afgani, cu varste cuprinse intre 18 și 25 de ani, care in mod fraudulos au incercat sa intre pe teritoriul Romaniei.Doi…