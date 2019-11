Stiri pe aceeasi tema

- Politistii croati au tras asupra unui grup de migranti clandestini care incerca sa ajunga in Slovenia, sambata seara. Un barbat este in stare critica, au anuntat oficiali din Rijeka, potrivit Reuters potrivit AgerpresMinistrul croat de Interne Davor Bozinovic a declarat ca grupul incerca probabil…

- Un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului american de Stat a declarat marți ca cei aproximativ 10.000 de membri ai gruparii teroriste Stat Islamic aflați în închisorile din Siria reprezinta o amenințare grava la adresa securitații, informeaza Mediafax citând Reuters.…

- Tarile aflate pe ruta balcanica folosita de migrantii care incearca sa ajunga in statele bogate din vestul Europei au cunoscut in ultimele luni o crestere a presiunii migratorii. Conform politiei croate, in primele opt luni ale anului in curs, 11.813 persoane au incercat sa intre ilegal in Croatia,…

- Politia a arestat un barbat in varsta de optzeci de ani suspectat ca a deschis focul la o moschee din orasul Bayonne in sud-vestul Frantei, facand doi raniti grav, au anuntat luni autoritatile locale, o sursa din politie si postul de radio France Bleu, citate de DPA si Reuters. Doi barbati in varsta…

- Funcționarii publici din Uzbekistan lucreaza 15 ore pe zi, fara week-end-uri libere, de trei ani de zile, din cauza tradiției care spune ca nu poți pleca de la birou inaintea șefului, arata Hotnews. Iar șeful statului, Shavkat Mirziyoyev, s-a dovedit a fi un reformist atat de zelos, incat, de cand a…

- Aproximativ 600.000 de persoane din tarile din fosta Iugoslavie cumpara tigari de pe piata neagra, iar veniturile pierdute anual din taxe se ridica la 306,7 milioane de euro (335,3 milioane de dolari), arata rezultatele unui studiu publicat joi de Institutul Economic din Zagreb, transmite Reuters.…

- Agentia pentru refugiati a Serbiei acuza politia croata de frontiera ca a torturat un refugiat afgan in varsta de 16 ani si ca a incalcat dreptul lui si al celorlalti 15 migranti care calatoreau impreuna cu el de a solicita azil politic in Uniunea Europeana, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Ministerul…

- Ministerul de Interne din Croatia a respins acuzatiile ca 'nefondate si (...) absolut de neinteles' si sustine ca au fost provocate de determinarea Zagrebului de a proteja propriile frontiere si ale UE de migrantii ilegali. Relatiile niciodata foarte bune intre Croatia, membra UE, si Serbia, care…