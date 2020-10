Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate românilor, în ultima saptamâna, deoarece nu au respectat masurile de combatere și prevenire a infectarii cu Covid-19. Astfel au fost aplicate: - 100 de sanctiuni…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, miercuri, ca in ultimele 24 de ore au fost aplicate 1.096 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 258.250 lei, pentru nerespectarea masurilor de protecție sanitara.Asta dupa ce angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatații, Ministerului…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis marti ca 1.541 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 325.550 lei, au fost aplicate pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara, potrivit Agerpres."Angajatii MAI, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii, Ministerului Transporturilor,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis marti ca 1.541 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 325.550 lei, au fost aplicate pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara. "Angajatii MAI, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii, Ministerului Transporturilor, impreuna cu autoritatile…

- Aproape 250 de societati comerciale au fost verificate, sambata si duminica, in Iasi, in timpul unor actiuni desfasurare sub autoritatea Institutiei Prefectului, pentru a vedea daca sunt respectate masurile impuse in contextul starii de alerta, fiind aplicate amenzi de peste 120.000 lei, potrivit…

- In perioada pandemiei, angajații poliției și-au consolidat efortul pentru ca cetațenii sa respecte masurile de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice și au sancționat, in total, 4 315 de persoane fizice și juridice, potrivit unui raport al Inspectoratului General de Poliție, privind…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, vineri, ca in ultimele 24 de ore au fost aplicate 1.149 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 214.750 lei, pentru nerespectarea masurilor de protecție sanitara.Asta dupa ce angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatații, Ministerului…

- In urma activitatilor derulate in data de 4 iulie 2020, va prezentam informarea privind activitatile desfasurate si rezultatele obtinute. Angajatii Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor,…