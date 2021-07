Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au descins, joi, la mai multe adrese din București și Ilfov, fiind ridicat un barbat care este acuzat ca a cerut bani pentru returnarea unei mașini furate. Polițiștii de la Serviciul Furturi Auto, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare 5 mandate…

- Politistii si procurorii fac, joi, cinci perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov intr-un dosar de furt calificat si santaj, dupa ce mai multe persoane ar fi contactat o alta careia ii disparuse autoturismul pentru a-i fi inapoiat contra unor sume de bani.Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei,…

- In cursul zilei de joi, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța - Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanța, efectueaza 57 de percheziții domiciliare, la persoane banuite de furt, frauda informatica…

- Politia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, au efectuat, joi, sase perchezitii in Bucuresti si au pus in aplicare trei mandate de aducere, intr-o cauza privind infractiunea de producere fara drept de produse accizabile care intra sub incidenta regimului…

- La aceasta ora, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași efectueaza 32 de percheziții domiciliare, in județele Argeș, Prahova, Dambovița, Calarași, Ilfov și in municipiul București, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Activitațile se desfașoara…

- Politistii au efectuat, joi, 16 perchezitii in Bucuresti si in patru judete, la persoane care confectionau tigari artizanal, fara a plati taxe. Politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au pus in…

- Politistii bucuresteni de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza joi dimineata, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, patru perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala al carui prejudiciu adus bugetului…

- Polițiștii au descins la mai multe adrese din București, Ilfov și Calarași, la persoane acuzate ca produceau ilegal țigari, fiind ridicate mii de kilograme de tutun. “Sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, Poliția Capitalei – Serviciul de Investigarea Criminalitații Economice…