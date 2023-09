Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani a fost injunghiat duminica, 17 septembrie, in parcarea unui supermarket din Sectorul 3 al Capitalei, scrie news.ro. La scurt timp dupa producerea incidentului, politistii au reușit sa il prinda pe agresor."In jurul orei 13.45, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti…

- ”La data de 17 septembrie 2023, in jurul orei 13.45, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 13 a fost sesizata cu privire la faptul ca, in parcarea unui supermarket din Sectorul 3, in urma unui conflict spontan, un barbat, in varsta de 40 de ani, ar fi fost agresat cu un obiect…

- Tudor Duma, un tanar suspectat ca ii furniza droguri lui Vlad Pascu, este acuzat ca ar fi spart farmacia Spitalului Floreasca, cu putin timp inainte de a fi ridicat si dus la DIICOT pentru audieri. De altfel, intr-o inregistrare video, Tudor Duma apare plimbandu-se pe holurile spitalului. „Bai, sunt…

- O femeie a ajuns la spital dupa ce a fost atacata de concubinul ei cu un cuțit. Ulterior, agresorul s-a blocat in apartament și a amenințat ca se arunca de la etaj. Agresiunea a avut loc duminica seara. Direcția Generala de Poliție a Municipiului București -Secția 1 a fost sesizata cu privire la faptul…

- Un castan a fost pur și simplu smuls din radacini de vant in București. Un barbat in varsta de 78 de ani a fost prins sub crengile copacului.La data de 5 septembrie 2023, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 12 a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca, la…

- Un individ care instala dispozitive artizanale in fantele ATM-urilor a fost prins de politisti, a anuntat, vineri, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB). Vineri, politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale – Sector 5 au facut o perchezitie domiciliara in Bucuresti intr-un…

- Politistii din Bucuresti au intervenit, luni, dupa ce au fost sesizati cu privire la un conflict derulat pe o strada din Sectorul 5, intre doi barbati. O persoana care a intervenit intre cei doi scandalagii a fost ranita cu un obiect ascutit la o mana, potrivit news.ro.”Astazi, in jurul orei 12:30,…

- Poliția Capitalei, dar și alte instituții au verificat, duminica, un centru de varstnici din București, despre care se crede ca funcționeaza clandestin. „In cursul zilei de astazi, in urma unei sesizari a reprezentantilor mass-media (DIGI 24), prin care au transmis ca un centru de batrani functioneaza,…