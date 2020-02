Poliţia bulgară a oprit la graniţa cu România un camion frigorific care transporta migranţi​ Politia bulgara a oprit luni un camion frigorific care transporta 15 migranti din Siria, Irak si Afganistan si a arestat doi soferi greci, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres.



Camionul, programat sa se îndrepte spre Ungaria, venea din Grecia si a fost interceptat la Vidin, la granita cu România, a precizat Ministerul de Interne de la Sofia.



În ciuda faptului ca mai multe tari de pe ruta balcanica si-au închis granitele la apogeul crizei migratiei în urma cu patru ani, migrantii continua sa foloseasca acest traseu în încercarea de a ajunge în Europa de Vest.

Sursa articol: hotnews.ro

