- Politia britanica a anuntat luni ca un barbat arestat sambata la Dublin este o persoana relevanta in ancheta privitoare la cazul celor 39 de migranti ale caror cadavre au fost descoperite saptamana trecuta intr-un camion la est de Londra, transmite Reuters potrivit Agerpres. ''Un barbat arestat de…

- ''Un barbat arestat de Garda in portul Dublin sambata, 26 octombrie, este o persoana de interes in cadrul anchetei noastre pentru crima in legatura cu cele 39 de persoane gasite decedate intr-un camion in Purfleet miercuri, 23 octombrie'', a declarat politia din comitatul Essex, unde a fost descoperit…

- Trei persoane arestate în legatura cu ancheta privind moartea celor 39 de persoane din camionul din Essex au fost eliberate pe cauțiune, a spus Poliția, relateaza Reuters. Un barbat și o femeie din Warrington au fost eliberați pe cauțiune pâna pe 11 noiembrie, iar un barbat din Irlanda…

- Soferul camionului la bordul caruia au fost gasite miercuri trupurile neinsufletite a 39 de migranti, la est de Londra, a fost inculpat pentru multiple capete de acuzare, printre care omor din culpa si trafic de persoane, a comunicat sambata politia britanica, transmite AFP si Reuters, scrie Agerpres. …

- Cei 11 migranti descoperiti la Saint-Trond (circa 65 km est de Bruxelles), printre care femei si copii, sunt de origine africana, probabil din Eritreea, iar starea lor de sanatate este buna, a indicat parchetul din Limbourg, scrie Agerpres. Migrantii au fost descoperiti dupa ce soferul camionului,…

- Descoperirea cadavrelor - 38 de adulti si un adolescent - a avut loc miercuri dupa ce serviciile de urgenta britanice au fost alertate in legatura cu mai multe persoane aflate intr-un camion intr-un parc industrial din Grays, la aproximativ 32 km est de centrul Londrei.Politia presupunea…

- Mo Robinson, un irlandez in varsta de 25 de ani, a fost retinut de politistii din Essex si este interogat de acestia sub suspiciunea de crime multiple, dupa ce a a condus un camion unde se aflau 39 de cadavre, potrivit The Sun, preluat de digi24.ro. Politia crede ca unitatea de tractare - partea din…

- Parchetul federal belgian, care a deschis o ancheta in acest caz, a confirmat la randul sau ca respectivul container al camionului a 'trecut prin Zeebrugge marti, 22 octombrie'. 'Rezultatele preliminare ale anchetei dezvaluie faptul ca containerul camionului a ajuns la Zeebrugge la 22 octombrie,…