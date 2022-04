Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana a transmis o avertizare, pe Facebook, in care cere utilizatorilor de telefonie mobila sa nu acceseze un link primit pe sms. Potrivit unui specialist, este vorba de un atac cibernetic la scara larga, scrie News.ro. ”Ati primit si dumneavoastra acest mesaj? Speram ca nu ati accesat acel…

- Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in tara a crescut, luni, cu 38,3% fata de ziua precedenta, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF). „In data de 25.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania…

- De cateva zile, pe telefoanele mobile sunt trimise mesaje prin care receptorii sunt invitați sa acceseze un link, pe motiv ca au primit mesaj de la șeful lor sau de la alte persoane importante. Autoritațile atrag atenția ca astfel de mesaje nu trebuie luate in seama, iar link-urile nu trebuie accesate. …

- In data de 28.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 64.436 de persoane, dintre care 7.625 cetateni ucraineni in scadere cu 1,9 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.063 cetateni ucraineni in crestere…

- Un numar de 22.596 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, cu 4% mai putini fata de ziua precedenta, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

- „Stand-up Revolution”, emisiunea de la Antena 1, care urma sa aiba premiera astazi, la ora 21.30, a fost scoasa din grila inainte sa fie difuzata la TV, anunța paginademedia.ro. Teo, comediantul care facea parte din acest proiect, a avut o reacție ironica pe rețelele de socializare.Telespectatorii așteptau…

- Politistii de frontiera de la Vama Nadlac au descoperit 37 de migranti din India, Pakistan si Bangladesh care voiau sa treaca ilegal granița și sa ajunga in Ungaria. Ei erau ascunsi intr-un TIR incarcat cu polistiren, condus de un roman, a transmis duminica, 13 februarie, Poliția de Frontiera . „La…