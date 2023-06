Politia, actiuni in judetul Constanta! Au aplicat amenzi

Actiuni ale politistilor constanteni La data de 1 iunie a.c., politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Constanta au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, in comuna Valu lui Traian.In urma activitatilor desfasurate, politistii au aplicat 12 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproximativ 4.000 de lei, dintre care 7 la O.U.G. 195 2002 si 5 la Legea 61 1991.Totodata, a fost retinut, in ...